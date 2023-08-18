Первый тайм складывался для Динамо ужасно. Забить быстрый гол киевлянам не удалось, а вот экс-хавбек Шахтера Невен Джурасек расстрелял Бущана с близкого расстояния. Надежду на вторую половину дал Волошин, который головой замкнул элегантный заброс Сидорчука.

Динамо взяло реванш у Ариса и прошло дальше в ЛК – Сидорчук и Андриевский создали красоту, Бущан выиграл серию пенальти

Спасательный гол для Динамо пришел на 85-й минуте благодаря "джокерам". Андриевский вырезал гениальную 50-метровую диагноль на Караваева, который четко пробил в касание. Дело дошло до серии пенальти, хотя подопечные Луческу второй экстратайм проводили в большинстве. Во время основных попыток потерпели неудачу Менендес и Пэррис, а седьмой исполнитель Ариса (Одубаджо) влепил над воротами – Динамо проходит дальше.