"На данный момент сформирован проект решения от клубов, который находится на этапе утверждения исполнительным комитетом. Базовая дата начала сезона – 24 июля. Именно тогда состоится матч за Суперкубок Украины.

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Уже на следующий день, 25 июля, начнется чемпионат. Исключение будет только для участников Суперкубка – Динамо и Шахтера. Поединки первого тура с участием этих команд будут перенесены после консультации с самыми клубами.

Место проведения? Рассматривается несколько вариантов. В приоритете – Одесса и Киев. Финально согласуем локацию с участниками матча", – цитирует Дикого FanDay.net.

Напомним, в прошлом сезоне Динамо оформило "золотой дубль", триумфировав в УПЛ и Кубке Украины.

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