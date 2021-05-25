Журналист Игорь Бурбас раскрыл клубы, у которых возникли проблемы с аттестацией на УПЛ 2021/22.

"Под угрозой недопуска к УПЛ следующего сезона не только Олимпик, у которого действительно сложная, фактически патовая ситуация. У аттестационного комитета вопрос еще к двум клубам – Десне и Ингульцу.

Гельзин: Пока не знаю, будет ли существовать Олимпик дальше

Может ли Минай остаться в УПЛ? В коридорах УАФ такая информация распространяется на уровне разговоров – не больше. У самого Миная очень туманные перспективы существования. Инвестиций из Венгрии не будет. Кишварда не заинтересована в сотрудничестве и своим фарм-клубом планирует делать более стабильный ФК Ужгород", – написал Бурбас в Twitter.

Напомним, Минай завершил чемпионат Украины на последней позиции и должен вылетать по спортивному принципу. Олимпик занял предпоследнюю, 13-ю строчку, а Ингулец финишировал 12-м. Десна остановилась в шаге от еврокубков – 6 место.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21