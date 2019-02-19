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Динамо – Ювентус: матч юношеской лиги УЕФА будет обслуживать арбитр из Дании

11:37 62 Читати українською
Динамо – Ювентус: матч юношеской лиги УЕФА будет обслуживать арбитр из Дании
Йенс Майе / UEFA

Стало известно, какая бригада арбитров будет работать на стыковом матче Юношеской лиги УЕФА между Динамо и Ювентусом.

Как сообщает УЕФА на официальном сайте, датчанин Йенс Майе будет работать главным рефери на матче между Динамо и Ювентусом в Юношеской лиге.

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На линиях ему будут ассистировать Ларс Хаммергаард и Йеспер Даль, которые также представляют Данию. Четвертым арбитром назначен украинец Николай Балакин.

Напомним, что поединок плей-офф Юношеской лиги УЕФА против сверстников из Ювентуса Динамо U-19 проведет дома 20 февраля. Победитель противостояния выйдет в 1/16 финала турнира.

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Динамо U-19 - Ювентус U-19: Среда 20 февраля 2019

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