Динамо – Ювентус: матч юношеской лиги УЕФА будет обслуживать арбитр из Дании

Стало известно, какая бригада арбитров будет работать на стыковом матче Юношеской лиги УЕФА между Динамо и Ювентусом.

Как сообщает УЕФА на официальном сайте, датчанин Йенс Майе будет работать главным рефери на матче между Динамо и Ювентусом в Юношеской лиге.

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На линиях ему будут ассистировать Ларс Хаммергаард и Йеспер Даль, которые также представляют Данию. Четвертым арбитром назначен украинец Николай Балакин.

Напомним, что поединок плей-офф Юношеской лиги УЕФА против сверстников из Ювентуса Динамо U-19 проведет дома 20 февраля. Победитель противостояния выйдет в 1/16 финала турнира.

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