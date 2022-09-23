Польша даже в случае победы не имела бы шансов побороться за первое место в квартете, но могла гарантировать себе сохранение места в Лиге А. Однако теперь все будет решаться в последнем туре в матче с Уэльсом.

Нидерланды обыграли Польшу с эпичным фейлом Милика, Бельгия справилась с Уэльсом и сохранила интригу в Лиге наций

Зато Нидерланды вновь подтвердили статус лидера группы и продолжили серию без поражений. "Оранье" забили по голу в каждом из таймов и сохранили трехочковое преимущество над Бельгией. Правда, и на этот раз Польша могла посягнуть на ничью. При счете 0:1 убийственный момент упустил Милик, не сумев переправить мяч в сетку метров с семи.