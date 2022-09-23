Польща навіть у разі перемоги не мала б шансів поборотися за перемогу в квартеті, але могла гарантувати собі збереження місця у Лізі А. Однак тепер все буде вирішуватися в останньому турі в матчі з Уельсом.

Нідерланди переграли Польщу з епічним фейлом Міліка, Бельгія впоралася з Уельсом і зберегла інтригу в Лізі націй

Натомість Нідерланди знову підтвердили статус лідера групи і продовжили серію без поразок. "Оран'є" забили по голу в кожному з таймів і зберегли триочкову перевагу над Бельгією. Щоправда, і цього разу Польща могла зазіхнути на нічию. За рахунку 0:1 вбивчий момент змарнував Мілік, не зумівши переправити м'яч у сітку метрів з семи.