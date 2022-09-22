Лига наций, дивизион А

Группа 4

Польша – Нидерланды – 0:2

Голы: Гакпо, 14, Бергвейн, 60

Бельгия – Уэльс – 2:1

Голы: Де Брюйне, 11, Батшуайи, 38 – Мур, 50

Нидерланды – лучшая команда Лиги наций. Никто в первом дивизионе не набрал столько очков. В июне команда Луи ван Гала не обыграла только Польшу, однако сегодня закрыла и эту миссию. Не помешала травма Копмейнерса, которого пришлось рано заменить.

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Нидерланды контролировали матч и строили затяжные атаки. Одна из таких завершилась голом: Дюмфрис подключился справа, Депай классно отдал в касание, а Гакпо замкнул прострел. Поляки отвечали резкими уколами – лучший момент имел Залевски.

Во втором тайме Польша навязала больше борьбы гостям. Депай и де Йонг ушли с поля, а Кадра усилила атаку Миликом. Ну, как усилила. Аркадиуша вывели на пустые ворота, а он пальнул над перекладиной. А потом испортил еще один момент, не отдав на Левандовски.

Нидерланды же закрепили преимущество вторым голом. Бергвейн обыгрался с Янссеном и положил мяч в дальний угол. После этого игра успокоилась. Польша не нашла ресурса для финального штурма. Нидерланды выиграли поединок и набрали 13 очков. У поляков 4 балла. Чтобы не вылететь из элиты, они должны не проиграть Уэльсу.

В параллельном матче Бельгия одолела Уэльс. С минимальным счетом, но с грандиозным игровым преимуществом. "Красные дьяволы" дважды забили до перерыва. Батшуайи прострелил на де Брюйне, затем де Брюйне прострелил на Батшуаи.

Голов должно было быть больше, но валлийцы отскочили. А во втором тайме даже сократили отставание на контратаке – Мур выиграл воздух в чужой штрафной. Однако в дальнейшем Бельгия убаюкивала соперника перепасовками. Эпизодами владение доходило до 94%.

Де Брюйне упал в штрафной и даже заработал пенальти, но судья после пересмотра VAR изменил свое решение. Бельгия довела игру до логичной победы, набрала 10 очков и сохраняет шанс на выигрыш группы. Для этого нужно обыгрывать Нидерланды в последнем туре.

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