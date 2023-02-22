Кубок африканских наций U-20, 2-й тур

Мозамбик U-20 – Сенегал U-20 – 0:3

Голы: Диалло П, 45+2, 85, Демба, 53,

Диалло в стиле Мане организовал победный мяч – Сенегал выиграл у Нигерии в первом матче молодежного Кубка Африки

Во втором матче Кубка африканских наций Сенегал разгромил Мозамбик и пробился в следующий раунд соревнований. Вингер Динамо Самба Диалло вывел свою команду на поле в статусе капитана и непосредственно приобщился ко второму голу. После его выстрела из пределов штрафной сфера попала в стойку и вылетела в поле, где первым на добивании был Демба. Динамовец провел на поле 67 минут и был заменен на Мама Фае.

Учитывая победу в первом матче над Нигерией (1:0), Сенегал досрочно пробился в 1/4 финала КАН. Заключительный поединок "Львы Теранги" проведут с Египтом.

Динамо і загребський рецепт, або Наступний великий трансфер для Суркіса