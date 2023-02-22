Кубок африканських націй U-20, 2-й тур

Мозамбік U-20 – Сенегал U-20 – 0:3

Голи: Діалло П, 45+2, 85, Демба, 53,

Діалло в стилі Мане організував переможний м'яч – Сенегал виграв у Нігерії в першому матчі молодіжного Кубка Африки

У другому матчі Кубка африканських націй Сенегал розгромив Мозамбік і пробився у наступний раунд змагань. Вінгер Динамо Самба Діалло вивів свою команду на поле у статусі капітана і безпосередньо долучився до другого гола. Після його пострілу з меж штрафного сфера влучила у стійку і вилетіла в поле, де першим на добиванні був Демба. Динамівець провів на полі 67 хвилин і був замінений на Мама Фає.

Зважаючи на перемогу у першому матчі над Нігерією (1:0), Сенегал достроково пробився в 1/4 фіналу КАН. Заключний поєдинок "Леви Теранги" проведуть з Єгиптом.

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