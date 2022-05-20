Ди Мария подтвердил свой уход из ПСЖ по завершении сезона и попрощался с командой в своем Instagram.

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Анхель выложил командную фотографию с тренировки, написав под ней "спасибо". В комментариях некоторые из игроков парижан попрощались с Ди Марией, в частности Неймар, Мбаппе, Верратти и Паредес.

Отметим, что его следующим клубом, скорее всего, станет Ювентус. По информации Goal, Ди Мария уже согласовал годовой контракт с туринцами и должен заменить Дибалу, покидающего клуб бесплатно. Всего Анхель отыграл за парижан 294 матча, в которых забил 92 гола и отдал 118 ассистов.

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