Парижане все еще пытаются удержать свою главную звезду Килиана Мбаппе, которого хочет видеть в своем составе мадридский Реал.

ПСЖ предложил Мбаппе стать владельцем спортивного проекта, сообщает Madrid Zone со ссылкой на El Chiringuito.

Мбаппе и Реал согласовали все детали трансфера во время визита француза в Мадрид – Marca

Таким образом, кроме огромного финансового предложения, Килиан сможет менять игроков и тренеров команды по собственному желанию.

Напомним, контракт 23-летнего нападающего с ПСЖ истекает, и Мбаппе может перейти в другой клуб на правах свободного агента. По слухам, Килиан должен перебраться в Реал. Француз намерен объявить свое решение до 3 июня, когда сборная Франции сыграет с Данией.

Макрон побуждал Мбаппе перейти к самому принципиальному визави ПСЖ – попытка провалилась, но есть запасной вариант