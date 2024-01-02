Вингер Бенфики Анхель Ди Мария может продолжить свою карьеру в Гремио.

После ухода Луиса Суареса бразильский Гремир намерен заполучить очередную звезду мирового уровня. Контракт вингера Бенфики Анхеля Ди Марии истекает летом 2024 года, и вице-президент Гремио Эдуардо Магриссо уже начал прощупывать почву по поводу подписания аргентинца.

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"Я надеюсь, что он приедет. Он здорово играет за Бенфику, было бы отлично иметь в своём составе игрока такого калибра. Благодаря этому мы и дальше смогли бы попадать в заголовки новостей по всему миру", – цитирует Магриссо Mais Futebol.

Сообщается, что аргентинский Росарио Сентраль также хотел бы, чтобы Ди Мария завершил свою карьеру в его составе.

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