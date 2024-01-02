Вінгер Бенфіки Анхель Ді Марія може продовжити свою кар'єру в Греміо.

Після відходу Луїса Суареса бразильський Греміо має намір отримати чергову зірку світового рівня. Контракт вінгера Бенфіки Анхеля Ді Марії закінчується влітку 2024 року, і віце-президент Греміо Едуардо Магріссо вже почав промацувати ґрунт щодо підписання аргентинця.

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"Я сподіваюся, що він приїде. Він чудово грає за Бенфіку, було б добре мати у своєму складі гравця такого калібру. Завдяки цьому ми і далі змогли б потрапляти в заголовки новин по всьому світу", – цитує Магріссо Mais Futebol.

Повідомляється, що аргентинський Росаріо Сентраль також хотів би, щоб Ді Марія завершив свою кар'єру в його складі.

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