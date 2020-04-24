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Девич объявил о завершении карьеры

09:43 127 Читати українською
Девич объявил о завершении карьеры
Марко Девич / ФК Металлист

Бывший форвард харьковского Металлиста и сборной Украины Марко Девич решил повесить бутсы на гвоздь.

36-летний нападающий принял решение завершить карьеру. Об этом сам сербский украинец рассказал программе Залишайся з футболом.

Экс-защитник сборной Аргентины Кампаньяро решил завершить карьеру

Девич родился в Белграде и начал там профессиональную карьеру. В 2005 году он оказался в луцкой Волыни, откуда 1,5 года спустя перебрался в Металлист. Харьковский период карьеры Девича – самый успешный. Тут он стал лидером команды, лучшим бомбардиром сезона 2007/08 и получил вызов в сборную Украины.

Сезон 2012/13 форвард провел в донецком Шахтере, а затем вернулся в Металлист еще на 2 сезона и стал лучшим голеадором в истории клуба (98 голов). Позже Девич выступал за Рубин, Аль-Райан, Вадуц, Сабах и Вождовац. Последним клубом ветерана стал Сабах, в который он вернулся зимой.

В составе сборной Украины Марко Девич провел 35 матчей, в которых забил 7 мячей. В его активе участие в домашнем Евро-2012. Именно опытный нападающий забил гол-фантом в ворота сборной Англии, который не заметила судейская бригада.

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