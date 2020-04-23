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Экс-защитник сборной Аргентины Кампаньяро решил завершить карьеру

10:06 18 Читати українською
Экс-защитник сборной Аргентины Кампаньяро решил завершить карьеру
Уго Кампаньяро / LaPresse

Защитник итальянской Пескары Уго Кампаньяро объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь.

Бывший центрбек сборной Аргентины вскоре завершит карьеру, сообщает Diario Ole.

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Кампаньяро намерен завершить с Пескарой сезон после возобновления чемпионата в Серии B, а затем прекратить активные выступления. В июне защитнику исполнится 40. Он уже рассказал, что видит свое будущее в тренерском ремесле.

Кампаньяро начал карьеру в родном Депортиво Морон еще в сезоне 1998/99. Далее он перебрался в Италию, где защищал цвета Пьяченцы, Сампдории, Наполи и Интера. В Пескаре аргентинец с 2015-го. За национальную сборную Кампаньяро провел 17 матчей и стал вице-чемпионом мира на Мундиале-2014. Также в коллекции его трофеев Кубок Италии сезона 2011/12.

В нынешнем сезоне Уго Кампаньяро провел всего 8 матчей, в которых забил 1 мяч.

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Италия Уго Кампаньяро Уго Кампаньяро Пескара Пескара Аргентина Аргентина
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