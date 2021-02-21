Киевляне против неудобного соперника, которого не смогли обыграть в одном из предыдущих 3 поединков в рамках УПЛ. Где смотреть матч Десна – Динамо онлайн? Трансляция на канале "Футбол 1". Игру можно посмотреть также на oll.tv. Матч, как и онлайн-трансляция Десна – Динамо на "Футбол 24", стартует в 19:30. Черниговский клуб пытается сохранить 3 позицию, которую атакуют Заря и Ворскла. Команде Луческу нужно сохранить отрыв от Шахтера, но игра приходится на период между битвами с Брюгге в ЛЕ, поэтому это также влияет на ресурсы гостей.

Десна – Динамо: анонс матча УПЛ

После еврокубкового поединка свои места в основе команды Луческу потеряли Де Пена, Шапаренко и Попов. Причем последний не попал даже в заявку Динамо. Взамен с первых минут выходят Жерсон, Шепелев и Караваев.

Десна: Паст – Полегенько, Гитченко, Тамм, Ермаков, Мостовой – Калитвинцев, Тотовицкий, Арвеладзе, Гуцуляк – Будковский

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев – Сидорчук (к), Шепелев – Цыганков, Буяльский, Жерсон – Беседин