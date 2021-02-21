Кияни проти незручного суперника, якого не змогли обіграти в жодному з попередніх 3 поєдинків у рамках УПЛ. Де дивитися матч Десна – Динамо онлайн? Трансляція на каналі "Футбол 1". Гру можна переглянути також на oll.tv. Матч, як і онлайн-трансляція Десна – Динамо на "Футбол 24", стартує о 19:30. Чернігівський клуб намагається зберегти 3 позицію, яку атакують Зоря і Ворскла. Команді Луческу потрібно зберегти відрив від Шахтаря, але гра припадає на період між битвами з Брюгге в ЛЄ, тому це теж впливає на ресурси гостей.

Десна – Динамо: анонс матчу УПЛ

Після єврокубкового поєдинку свої місця в основі команди Луческу втратили Де Пена, Шапаренко та Попов. Причому останній не потрапив навіть до заявки Динамо. Натомість з перших хвилин виходять Жерсон, Шепелєв і Караваєв.

Десна: Паст – Полегенько, Гітченко, Тамм, Єрмаков, Мостовий – Калітвінцев, Тотовицький, Арвеладзе, Гуцуляк – Будківський

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв – Сидорчук (к), Шепелєв – Циганков, Буяльський, Жерсон – Бєсєдін