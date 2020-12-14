Десна визначилася зі стадіоном для матчу 1/8 фіналу Кубка України проти Зорі.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Динамо імені Лобановського, повідомляє Twitter луганців.

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Десна вже не впереше гостює у столиці України. У 13 турі УПЛ команда Рябоконя приймала Маріуполь на НСК Олімпійський, щоб зайвий раз не навантажувати газон стадіону ім. Гагаріна. Чернігівці виграли 2:0 і забезпечили собі третю сходинку перед зимовою паузою.

Додамо, що поєдинок Десна – Зоря відбудеться 16 грудня. Всі інші матчі 1/8 фіналу Кубка України завершилися раніше.

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