Десна – Динамо: Соль получил травму и был заменен – испанец рискует пропустить матч с Челси

Форвард Динамо Фран Соль получил травму руки во время матча 20-го тура УПЛ против Десны.

Фран в конце первого тайма матча против Десны в борьбе с защитником упал и получил травму, которая не позволила ему продолжить встречу.

Десна – Динамо: онлайн-трансляция матча

Испанец оказался на газоне и сразу попросил помощи врачей. Соль, держась за ключицу, покинул пределы поля в сопровождении докторов Динамо. Вместо него на поле появился Назарий Русин.

Всем своим видом нападающий сигнализировал, что ему очень больно. Вероятно, травма достаточно серьезная. Повреждение может помешать Солю принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Челси, который состоится 7 марта.

Отметим, после первой 45-минутки Динамо минимально побеждает Десну в Чернигове.

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