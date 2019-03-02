toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО ЧОРНОМОРЕЦЬ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Десна – Динамо: Соль отримав травму та був замінений – іспанець ризикує пропустити матч з Челсі

15:06 517 Читать на русском
Десна – Динамо: Соль отримав травму та був замінений – іспанець ризикує пропустити матч з Челсі
Фран Соль / соцмережі

Форвард Динамо Фран Соль отримав травму плеча під час матчу 20-го туру УПЛ проти Десни.

Фран наприкінці першого тайму матчу проти Десни у боротьбі з оборонцем впав та отримав травму, яка не дозволила йому продовжити зустріч.

Десна – Динамо: онлайн-трансляція матчу

Іспанець опинився на газоні та відразу попросив допомоги лікарів. Соль, тримаючись за ключицю, покинув межі поля у супроводі лікарів Динамо. Замість нього на полі з'явився Назарій Русин.

Усім своїм виглядом нападник сигналізував, що йому дуже боляче. Ймовірно, травма достатньо серйозна. Пошкодження може завадити Солю взяти участь у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі, який відбудеться 7 березня.

Зазначимо, після першої 45-хвилинки Динамо мінімально перемагає Десну в Чернігові.

Ізраїльтянин у Шахтарі, іспанець в Динамо та ісландець у Чорноморці: підсумки трансферної зими-2019

Теги
Динамо Динамо Головне Десна Десна Фран Соль Фран Соль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Чорноморець – Шахтар: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:30486 Чорноморець – Шахтар: анонс матчу УПЛ
5
год
:
26
хв
Реал Мадрид
21:45
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук