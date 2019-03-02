Десна – Динамо: Соль отримав травму та був замінений – іспанець ризикує пропустити матч з Челсі

Форвард Динамо Фран Соль отримав травму плеча під час матчу 20-го туру УПЛ проти Десни.

Фран наприкінці першого тайму матчу проти Десни у боротьбі з оборонцем впав та отримав травму, яка не дозволила йому продовжити зустріч.

Десна – Динамо: онлайн-трансляція матчу

Іспанець опинився на газоні та відразу попросив допомоги лікарів. Соль, тримаючись за ключицю, покинув межі поля у супроводі лікарів Динамо. Замість нього на полі з'явився Назарій Русин.

Усім своїм виглядом нападник сигналізував, що йому дуже боляче. Ймовірно, травма достатньо серйозна. Пошкодження може завадити Солю взяти участь у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі, який відбудеться 7 березня.

Зазначимо, після першої 45-хвилинки Динамо мінімально перемагає Десну в Чернігові.

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