Десна в большинстве победила Черноморец

Десна уверенно переиграла Черноморец в поединке 15-го тура УПЛ.

Игроки черниговской команды были фаворитом в матче против Черноморца. Однако в первом тайме гости выглядели уверенно, создав больше опасных моментов у ворот соперника. Ключевым эпизодом первой половины игры стало неоднозначное удаление Рыжука в составе одесситов.

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После свистка о начале второго тайма игроки Десны вспомнили, что они хозяева матча и начали атаки на ворота гостей.

Черниговцы воспользовались численным преимуществом и без особых усилий забили 2 мяча.

Таким образом после победы Десна ворвалась в первую шестерку, а Черноморец бесперспективно остается на 11-й строчке.

Чемпионат Украины, 15-й тур

Десна – Черноморец – 2:0

Голы: Безбородько, 55, Фаворов, 64

Удаление: Рыжук, 42