Форвард франкфуртского Айнтрахта Рандаль Коло Муани присоединится к сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.

Нкунку травмировался на вчерашней тренировке сборной Франции, столкнувшись с партнером. Повреждение не позволит Кристоферу сыграть на чемпионате мира. Вместо него Дидье Дешам вызвал Коло Муани, сообщает пресс-служба сборной.

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23-летний форвард находился в Японии вместе с Айнтрахтом, но экстренно вылетает в Катар. Рандаль впервые сыграл за сборную в сентябре. Это уже вторая вынужденная ротация французской заявки. Ранее травмированного Кимпембе заменил Дисаси.

Интересно, что Дешам на замену лучшему бомбардиру Бундеслиги (Нкунку забил 12 голов в текущем чемпионате) вызвал лучшего ассистента Бундеслиги (Коло Муани отдал 9 голевых передач). Летом Рандаль перешел во Франкфурт из Нанта.

Франция попала в группу D к Австралии, Дании и Тунису. Действующие чемпионы мира начнут защиту титула 22 ноября матчем против австралийцев.

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