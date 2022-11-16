У сборной Франции очередная потеря на Мундиаль. Атакующий хавбек РБ Лейпциг Кристофер Нкунку не поедет в Катар из-за травмы.

Нкунку травмировался на тренировке "Ле Блё" во вторник, 15 ноября. В столкновении с Эдуардо Камавинга 25-летний Кристофер растянул связки колена. Эта травма исключает его участие в матчах чемпионата мира, сообщает официальный сайт федерации футбола Франции.

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Дидье Дешам уже отправил медицинское заключение Нкунку в ФИФА, чтобы получить разрешение заменить травмированного другим игроком. Кто попадет в заявку "Ле Блё", станет известно позже, после проверки ФИФА медицинской карты.

Кристофер Нкунку дебютировал за сборную Франции только в марте 2022 года. Сыграл 8 матчей без результативных действий. Это очередная потеря французов на Мундиаль – Дидье Дешам не может рассчитывать на Поля Погба, Н'Гого Канте и Преснеля Кимпембе, которые тоже не поедут на ЧМ-2022. Франция попала в группу D к Австралии, Дании и Тунису. Действующие чемпионы мира начнут защиту титула 22 ноября матчем против австралийцев.

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