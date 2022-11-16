Форвард франкфуртського Айнтрахта Рандаль Коло Муані приєднається до збірної Франції на чемпіонаті світу в Катарі.

Нкунку травмувався на вчорашньому тренуванні збірної Франції, зіткнувшись з партнером. Пошкодження не дозволить Крістоферу зіграти на чемпіонаті світу. Замість нього Дідьє Дешам викликав Коло Муані, повідомляє пресслужба збірної.

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23-річний форвард перебував у Японії разом з Айнтрахтом, але екстрено вилітає в Катар. Рандаль вперше зіграв за збірну у вересні. Це вже друга вимушена ротація французької заявки. Раніше травмованого Кімпембе замінив Дісасі.

Цікаво, що Дешам на заміну найкращому бомбардиру Бундесліги (Нкунку забив 12 голів у поточному чемпіонаті) викликав найкращого асистента Бундесліги (Коло Муані віддав 9 гольових передач). Влітку Рандаль перейшов у Франкфурт з Нанта.

Франція потрапила в групу D до Австралії, Данії та Тунісу. Чинні чемпіони світу розпочнуть захист титулу 22 листопада матчем проти австралійців.

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