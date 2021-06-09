"Он получил болезненный удар в медиальную мышцу правого колена. Он почувствовал напряжение мышц, рисковать не стоит. Вот почему он был заменен.

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Это ушиб, в жизни бывает хуже. В моем распоряжении высококлассный медицинский персонал. Мы сделаем правильно и не будем ежедневно размышлять, все в порядке или нет. Известные и неприятные составляющие есть. Это трудно воспринять, но с этим надо жить. Сегодня ничего драматического ни случилось", – цитирует Дешама L'Equipe.

Напомним, что Карим Бензема накануне покинул поле на 41-й минуте контрольного поединка против болгар. Его заменил Оливье Жиру и оформил дубль.

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