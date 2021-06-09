Для французской сборной поединок против Болгарии был последним в подготовке к Евро-2020. Никто не сомневался в том, что "Ле Блё" вынесут скромного соперника, поэтому основная интрига была сосредоточена на Бензема – Карим вернулся в национальную команду неделю назад, не забив пенальти в матче с Уэльсом и отдав ассист на Дембеле. Теперь публика желала увидеть голы скандального нападающего.

Мбаппе заморозил решение о будущем – форвард объявил свои условия ПСЖ

Первый тайм прошёл так, как и ожидали фанаты на Стад де Франс. Хозяева удерживали мяч 72% игрового времени и почти не выпускали гостей с их трети поля, разыгрывая эффектные комбинации с проникающими передачами. Уже на 2-й минуте Мбаппе мог открывать счёт, раскачав захисинка на левом краю штрафной и пробив мимо дальнего угла. После этого Килиан получил ещё две возможности отличиться, выстрелив с линии штрафной на 12-й минуте и вырвавшись один на один на 27-й – в обоих случаях болгар спас голкипер Наумов.

В конце концов, активность форварда ПСЖ принесла успех на 29-й минуте, когда тот ворвался на левый край штрафной, качнул защитника и прострелил. Передачу заблокировали, однако мяч отскочил на Гризманна – Антуан же, недолго думая, нанёс удар в падении через себя. 1:0!

Бензема тоже выделялся, однако в завершающей фазе ему постоянно чего-то не хватало. Карим несколько раз выходил на хорошие позиции, но пробить точно ему не удавалось – а на 36-й минуте ему ещё и не повезло с падением после попытки замыкания навеса. Нападающий уже через две минуты после приземления на одну ногу попросил замену, держась за колено. На поле вышел Жиру.

До перерыва хозяева могли удвоить своё преимущество, однако голкипер болгарской сборной был против. На 40-й минуте он спас при контратаке 2-в-2 с ударом Гризманна метров с 14-ти, а на 44-й он парировал выстрел Жиру под перекладину. Отдыхать команды отправились на минимальном преимуществе "Ле Блё".

В раздевалке Дидье Дешам провёл замену, сняв Эрнандеса и выпустив Диня. Впрочем, главной звездой на поле оставался Мбаппе: уже через три минуты после возобновления игры Килиан стрелял с левого края штрафной в дальний угол (Наумов парировал), а на 51-й он пробивал в пустые ворота после неудачного выноса Наумова – впрочем, удар в последний миг накрыли. На 66-й форвард ПСЖ мог отличиться, выстрелив с линии штрафной в неприкрытый ближний угол, однако и здесь ему не повезло – мяч прошёл рядом со штангой.

В последние полчаса содержания игры не менялось. Французы доминировали, обстреливая ворота соперника, Мбаппе упускал момменты, а кураж не покидал Наумова – в частности, на 69-й минуте он парировал классный выстрел Диня с левого края штрафной. К 80-й минуте "Ле Блё" вели по ударам со сч'том 23: 1, но на табло все равно горели невыразительные 1:0.

Казалось, что гордые болгары таки удержат достойный счёт (пусть и проигрышный), но так долго терпеть невозможно. На 84-й минуте французы добились своего: Павар прострелил с правого края штрафной на линию вратарской, а Жиру пробил в касание – 2:0. Этот гол сломал гостей, а хозяева на эмоциях успели провести ещё и третий гол. Его на 90-й минуте забил все тот же Жиру, замкнув передачу от свежего Бен-Еддера. 3:0! Франция празднует крупную победу.

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