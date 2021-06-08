Форвард сборной Франции Карим Бензема не смог доиграть товарищеский матч против Болгарии.

В конце первого тайма спарринга Франция – Болгария нападающий хозяев Карим Бензема неудачно приземлился на ногу и был вынужден досрочно завершить игру.

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По информации Madrid Zone, форвард Реала избежал тяжелой травмы, ограничившись забоем, нкоторый е должен повлиять на его участие на Евро. Однако режиссеры трансляции заметили Карима в слезах на скамейке запасных, когда ему оказывали помощь медики.

Напомним, французы начнут свой путь на Евро-2020 уже 15 июня в матче против сборной Германии.

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