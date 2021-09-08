Поединок 6-го тура квалификации на ЧМ-2022 против Турции станет памятным для Мемфиса Депая по двум причинам.

27-летний форвард "оранье" отгрузил три мяча в ворота турок. Это дебютный хет-трик Мемфиса в футболке главной команды страны.

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Более того, три гола помогли Депаю сравниться с Йоханом Кройфом и Абэ Ленстрой по количеству забитых мячей за Нидерланды – у трех по 33 метких выстрела. Сейчас они все разделяют восьмую строчку в списке бомбардиров.

К слову, хет-трик Мемфиса Депая помог команде ван Гала торжествовать со счетом 6:1 и закрепиться на вершине турнирной таблицы группы G.

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