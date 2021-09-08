Поєдинок 6-го туру кваліфікації на ЧС-2022 проти Туреччини стане пам'ятним для Мемфіса Депая з двох причин.

27-річний форвард "ораньє" відвантажив три м'ячі у ворота турків. Це дебютний хет-трик Мемфіса у футболці головної команди країни.

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Ба більше, три голи допомогли Депаю зрівнятись з Йоханом Кройфом і Абе Ленстрою за кількістю забитих м'ячів за Нідерланди – у трьох по 33 влучні постріли. Наразі вони всі поділяють восьму сходинку у списку бомбардирів.

До слова, хет-трик Мемфіса Депая допоміг команді ван Гала тріумфувати з рахунком 6:1 і закріпитись на вершині турнірної таблиці групи G.

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