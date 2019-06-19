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Денизлиспор начал переговоры по трансферу Гармаша

14:01 100 Читати українською
Денизлиспор начал переговоры по трансферу Гармаша
Денис Гармаш / dynamo.kiev.ua

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш близок к переезду в чемпионат Турции.

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш может перейти в турецкий Денизлиспора, сообщает Denizli. По информации издания, турки уже начали переговоры относительно потенциального трансфера.

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Ранее сообщалось, что новичок турецкой Суперлиги готов взять украинского полузащитника в аренду.

В сезоне 2018/19 Денис Гармаш провел в составе Динамо 28 матчей, отметившись 6 голами и 2 ассист.

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