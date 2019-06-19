Денизлиспор начал переговоры по трансферу Гармаша

Лига Европы — 15:17 306
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Заря узнала первых соперников в квалификации Лиги Европы 2019/20
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Исполком УАФ внес изменения в регламент аттестации клубов – Олимпик может остаться в УПЛУкраина — 15:08 125
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Заря узнала имена всех потенциальных соперников в квалификации Лиги Европы 2019/20Лига Европы — 13:50 361
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"Шведи прибули в Україну швидше, ніж ми – з Маріуполя в Одесу". Хавбек Шахтаря не проти повторити шлях МаліновськогоИнтервью — 12:00 612
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Дело Мораеса: Украина выиграла апелляцию у Португалии и ЛюксембургаЕвро-2020 — 11:48 657