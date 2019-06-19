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Денізліспор розпочав переговори щодо трансферу Гармаша

14:00 327 Читать на русском
Денізліспор розпочав переговори щодо трансферу Гармаша
Денис Гармаш / dynamo.kiev.ua

Півзахисник київського Динамо Денис Гармаш близький до переїзду в чемпіонат Туреччини.

Півзахисник київського Динамо Денис Гармаш може перейти до турецького Денізліспора, повідомляє Denizli. За інформацією видання, турки вже розпочали перемовини щодо потенційного трансферу.

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Раніше повідомлялось, що новачок турецької Суперліги готовий взяти українського півзахисника в оренду.

В сезоні 2018/19 Денис Гармаш провів у складі Динамо 28 матчів, відзначившись 6 голами та 2 асистами.

Динамо у новому сезоні – без Сидорчука, Гармаша, Супряги та ще 7 гравців

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Теги
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