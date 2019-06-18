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Гармаш может перейти в Денизлиспор, – турецкие СМИ

21:55 122 Читати українською
Гармаш может перейти в Денизлиспор, – турецкие СМИ
Денис Гармаш / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Денис Гармаш заинтересовал турецкий Денизлиспор.

Новичок турецкой Суперлиги Денизлиспор заинтересован в подписании полузащитника Динамо Дениса Гармаша, сообщает Transfer Merkezi.

Миколенко стал трансферной целью Милана, – Ди Марцио

Как сообщает источник, турецкий клуб хочет арендовать украинца. Ранее сообщалось, что Денизлиспор заинтересован в переходе форварда Кайсериспора Артема Кравца.

Кроме этого, киевский клуб может потерять защитника Виталия Миколенко, интерес к которому проявляет Милан.

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