Миколенко стал трансферной целью Милана, – Ди Марцио

Итальянский Милан продолжает активно искать игрока на левый фланг защиты.

"Россонери" всерьез обсуждают возможность приглашения защитника Динамо Виталия Миколенко, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

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По информации источника, о кандидатуре динамовца шла речь на встрече руководства Милана, которая состоялась накануне. Утверждается, что миланцы готовы выложить за этот трансфер 6-7 млн евро.

Отметим, что по версии Transfermarkt Миколенко стоит 2 млн евро. Контракт с "бело-голубыми" у него действует до лета 2023 года.

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