Директор телеканалов Футбол Александр Денисов прокомментировал скандал с Вячеславом Шевчуком и рассказал, кто заменит экс-защитника Шахтера в роли эксперта во время Евро-2020.

"Нет никакого оправдания человеку, который садится в нетрезвом состоянии за руль автомобиля, пусть это твой друг или коллега. Также нет никакого оправдания противодействия органам правопорядка. Вячеслав Шевчук нашел в себе силы извиниться на следующий день, и принял решение покинуть канал.

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Честно, мне будет его не хватать, потому что за эти несколько лет мы стали не только коллегами, но и довольно близкими друзьями. На время Евро из Нидерландов прилетит Евгений Левченко, он получит место в студии. Кто станет новым экспертом в следующем сезоне – следите за нашими анонсами и обязательно узнаете", – поделился Денисов в эфире Yellow.

Напомним, 42-летний Шевчук был экспертом программы "Великий футбол" на телеканале Футбол 1. Вячеслава задержала патрульная полиция Киева. Правоохранителям даже пришлось применять физическую силу, чтобы надеть наручники и посадить его в патрульное авто.

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