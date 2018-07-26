Денисов: Хацкевич мог заявить, что каналы Футбол повлияли на дождь в Киеве

Генеральный директор каналов Футбол 1 и Футбол 2 Александр Денисов прокомментировал заявление Александра Хацкевича, что через каналы не был перенесен матч 2 тура УПЛ Львов – Динамо.

"Календарь чемпионата определяется за несколько недель до его начала. Он формируется Премьер-лигой совместно с клубами и трансляторами. Шахтер заранее забронировал свой домашний матч с Арсеналом на воскресенье (29/07) на 19:30. Также на воскресенье мы были вынуждены поставить матч Мариуполь - Десна, так как Мариуполь в четверг 26 июля играет матч квалификации Лиги Европы. Все эти детали были согласованы еще до начала чемпионата.

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Потом мы подписали контракт с ФК Львов о трансляции его домашних матчей. Во 2 туре телеканалы Футбол будут транслировать 5 матчей из 6. Учитывая, что на воскресенье у нас запланированы прямые трансляции – Олимпик - Ворскла, Шахтер - Арсенал и Мариуполь - Десна, еще два матча мы произведем в прямой трансляции в субботу, это Александрия - Заря и Львов - Динамо.

Динамо обратилось в УПЛ с просьбой перенести матч, так как они считают, что находятся в неравных условиях с Шахтером. Премьер-лига с этим вопросом пришла к нам. Мы объяснили, что технически не сможем осуществить трансляцию Львов - Динамо в воскресенье, так как в этот день мы уже производим 3 матча и у нас задействованы все имеющиеся в наличии ПТС.

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Премьер-лига приняла решение не переносить матч, тем более, что суббота — это базовый день тура и никакого нарушения регламента нет.

Соответственно никакого конспирологического влияния каналов Футбол на календарь Динамо нет, с таким же успехом Александр Хацкевич мог заявить, что каналы Футбол повлияли на вчерашний ливень в Киеве и соответственно на качество игры Динамо", – цитирует Денисова официальный сайт каналов Футбол 1 та Футбол 2.