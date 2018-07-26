Денисов: Хацкевич міг заявити, що канали Футбол вплинули на дощ у Києві

Генеральний директор каналів Футбол 1 та Футбол 2 Олександр Денисов прокоментував заяву Олександра Хацкевича, що через канали не був перенесений матч 2 туру УПЛ Львів – Динамо.

"Календар чемпіонату визначається за кілька тижнів до його початку. Він формується Прем'єр-лігою спільно з клубами і трансляторами. Шахтар заздалегідь забронював свій домашній матч з Арсеналом на неділю 29 липня на 19:30. Також на неділю ми були змушені поставити матч Маріуполь – Десна, так як Маріуполь в четвер 26 липня грає матч кваліфікації Ліги Європи. Всі ці деталі були узгоджені ще до початку чемпіонату.

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Потім ми підписали контракт з ФК Львів про трансляцію його домашніх матчів. У 2 турі телеканали Футбол транслюватимуть 5 матчів з 6. З огляду на, що на неділю у нас заплановані прямі трансляції – Олімпік – Ворскла, Шахтар – Арсенал і Маріуполь – Десна, ще два матчі ми зробимо в прямій трансляції в суботу, це Олександрія – Зоря і Львів – Динамо.

Динамо звернулося в УПЛ з проханням перенести матч, так як вони вважають, що знаходяться в нерівних умовах з Шахтарем. Прем'єр-ліга з цим питанням прийшла до нас. Ми пояснили, що технічно не зможемо здійснити трансляцію Львів – Динамо в неділю, так як в цей день ми вже проводимо 3 матчі і у нас задіяні всі наявні ПТС.

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Прем'єр-ліга прийняла рішення не переносити матч, тим більше, що субота – це базовий день туру і ніякого порушення регламенту немає.

Таким чином ніякого конспірологічній впливу каналів Футбол на календар Динамо немає, з таким же успіхом Олександр Хацкевич міг заявити, що канали Футбол вплинули на вчорашню злива в Києві і відповідно на якість гри Динамо", – цитує Денисова офіційний сайт каналів Футбол 1 та Футбол 2.