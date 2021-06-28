"Сыграть в свою игру – это выбрать какую-то тактику и ее выполнить. Шведы играют в не совсем удобный для нас футбол. Я имею ввиду схему 4-4-2. Каждый раз, когда мы играли с командами, которые играют 4-4-2 у нас была не лучшая статистика.

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Шведы реально деды по среднему возрасту на этом Евро. Они – вторые, а мы на 22-м месте, мы одни из самых молодых.

Шведы не делают ставку на владение мячом, они мяч отдают, они не предлагают интенсивный прессинг и при этом они вышли с первого места в своей группе с Испанией и Польшей. Защита нашей сборной – это больное место. Шведы забили в групповом раунде столько же сколько и Украины, а пропустили два мяча, именно от поляков, в ситуации, когда у них уже плей-офф был в кармане.

Шведы традиционно отдадут мяч. У нас проблемы в обороне, у нас проблема с прессингом. Кроме того, что мы не играем с Италией, я больше не вижу никаких плюсов", – сказал Денисов в программе "Великий футбол".

Напомним, матч против Швеции состоится во вторник, 29 июня, в Глазго. Начало встречи в 22:00.

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