"Зіграти у свою гру – це вибрати якусь тактику і її виконати. Шведи грають у не зовсім зручний для нас футбол. Маю на увазі схему 4-4-2. Кожного разу, коли ми грали з командами, які грають 4-4-2, у нас була не найкраща статистика.

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Шведи реально діди за середнім віком на цьому Євро. Вони – другі, а ми на 22-му місці, ми одні з наймолодших.

Шведи не роблять ставку на володіння м'ячем, вони м'яч віддають, вони не пропонують інтенсивний пресинг і при цьому вони вийшли з першого місця у своїй групі з Іспанією і Польщею. Захист нашої збірної – це хворе місце. Шведи забили у груповому раунді стільки ж скільки і Україна, а пропустили два м'ячі, конкретно від поляків, в ситуації коли у них вже плей-офф був у кишені.

Шведи традиційно віддадуть м'яч. У нас проблеми в обороні, у нас проблема з пресингом. Крім того, що ми не граємо з Італією, я більше не бачу жодних плюсів", – сказав Денисов у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, матч проти Швеції відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго. Початок зустрічі о 22:00.

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