"Шведы – лучший из всех имеющихся для нас вариантов. Они стилистически подходят для сборной Украины и, на мой взгляд, это одна из самых слабых команд, которые вышли в 1/8 финала с первого места.

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На выход сборной Украины в четвертьфинал спокойно дам 50 процентов. Даже 51. Я уже сказал, что шведы стилистически нам подходят. Наверное "сине-желтые" будут больше владеть мячом, а это то, что нам нужно, поскольку команда Андрея Шевченко заметно прибавила в этом компоненте игры.

Украине неудобно все время обороняться, что было бы с той же Германией или Испанией. Но, как наша команда найдет баланс, чтобы играть против быстрого Александра Исака или того же Эмиля Форсберга, вопрос. Шведы комфортно себя чувствуют без мяча, они хорошо контратакуют, поэтому нужно быть всю игру сосредоточенными", – сказал Михайленко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, матч против Швеции состоится во вторник, 29 июня, в Глазго. Начало встречи в 22:00.

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