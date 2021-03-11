"Деньги в футбол не играют": Миколенко вспомнил опыт побед над испанцами и выбрал самого опасного игрока Вильярреала
Защитник Динамо Виталий Миколенко уверенно подходит к первому матчу 1/8 Лиги Европы против Вильярреала.
"Я бы сказал, что деньги в футбол не играют. Мы играли за сборную против Испании. Испания стоила в разы дороже, но мы все равно выиграли.
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У Вильярреала вся команда очень хорошо сплоченная, и я бы выделил игрока под номером 7 – Морено. Все игроки очень хорошие. Мы смотрели теорию, он часто смещается на правый фланг. Уже изучили, постараемся перекрыть этого игрока", – заверил Миколенко в комментарии каналу "Футбол".
Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Вильярреалом состоится уже сегодня, 11 марта, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:55.
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