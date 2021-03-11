"Я б сказав, що гроші у футбол не грають. Ми грали за збірну проти Іспанії. Іспанія коштувала в рази дорожче, але ми однаково виграли.

Динамо – Вільяреал: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

У Вільярреала вся команда дуже добре згуртована, і я б виділив гравця під номером 7 – Морено. Всі гравці дуже хороші. Ми дивилися теорію, він часто зміщується на правий фланг. Вже вивчили, постараємося перекрити цього гравця", – запевнив Миколенко у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо та Вільяреалом відбудеться вже сьогодні, 11 березня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:55.

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