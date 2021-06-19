"Защита – это не только линия из четырех или пяти игроков. Защищается и пропускает голы вся команда.

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У нас были тактические занятия, мы разбирали ошибки при обороне, поверьте, это касается всех игроков, которые принимали участие в матчах. У нас командный вид спорта, нельзя индивидуально кого-то выделять или обвинять.

Против Арнаутовича мне еще играть не приходилось. Знаю о его высокой квалификации, он долго играл в английской Премьер-лиге. Рядом с ним, наверное, будет действовать еще один мощный форвард. План на игру и как противодействовать им, мы узнаем от нашего тренерского штаба.

А насчет того, что состав Австрии стоит почти вдвое дороже нас... Скажу только, что деньги в футбол не играют", – цитирует Кривцова официальный сайт УАФ.

Напомним, после двух туров сборные Украины и Австрии набрали по 3 очка и расположились на второй и третьей ступенях группы С соответственно. Дуэль между командами Шевченко и Фоды состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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