Демири назвал Фомина величиной в пределах УПЛ

Защитник Мариуполя Бесир Демири поделился мыслями относительно своего одноклубника, форварда Руслана Фомина.

"Радует то, что Руслан Фомин начал понемногу бегать. Руслан – великий игрок для Премьер-лиги и очень важен для нашей команды", – рассказал Демири в интервью официальному сайту Мариуполя.

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Отметим, что Фомин в сезоне 2018/19 провел 14 матчей за приазовцев, в которых забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу. Пока 33-летний нападающий продолжает процесс восстановления после травмы.

К слову, Мариуполь в субботу, 9 марта, проведет поединок 21-го тура УПЛ. На своем поле подопечные Александра Бабича примут одесский Черноморец. Начало встречи в 14:00.