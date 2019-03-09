Демірі назвав Фоміна величиною у межах УПЛ

Оборонець Маріуполя Бесір Демірі поділився думками щодо свого одноклубника, форварда Руслана Фоміна.

"Радує те, що Руслан Фомін почав потрохи бігати. Руслан – великий гравець для Прем'єр-ліги та дуже важливий для нашої команди", – розповів Демірі в інтерв'ю офіційному сайту Маріуполя.

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Відзначимо, що Фомін у сезоні 2018/19 провів 14 матчів за приазовців, у яких забив 6 м'ячів і віддав 1 результативну передачу. Наразі 33-річний нападник продовжує процес відновлення після травми.

До слова, Маріуполь у суботу, 9 березня, проведе поєдинок 21-го туру УПЛ. На своєму полі підопічні Олександра Бабича приймуть одеський Чорноморець. Початок зустрічі о 14:00.