Дебютные голы трансферного рекордсмена в видеообзоре матча Марсель – Труа – 3:1
Марсель обыграл Труа в рамках 31-го тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24",
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель – Труа – 3:1
Голы: Витинья, 2, 64, Ундер, 40
Наставник провансальцев немного удивил стартовым составом, но уже на 2-й минуте все вопросы к Игору Тудору стали неактуальными. Витинья открыл счет в матче и счет своим голам за Марсель. Португалец перешел в клуб в конце января за рекордные 32 миллиона евро.
Марсель разбил Труа и вернулся на второе место Лиги 1 – Малиновский появился, когда все было решено
Во втором тайме Витинья забил еще раз и в качестве награды получил от тренера шанс провести полный матч. Это с форвардом произошло впервые за время пребывания во Франции. Марсель благодаря уверенной победе вернулся на второе место в турнирной таблице. Руслан Малиновский сегодня отыграл всего 15 минут.