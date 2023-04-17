Франция. Лига 1, 31 тур

Марсель – Труа – 3:1

Голы: Витинья, 2, 64, Ундер, 40

Наставник провансальцев немного удивил стартовым составом, но уже на 2-й минуте все вопросы к Игору Тудору стали неактуальными. Витинья открыл счет в матче и счет своим голам за Марсель. Португалец перешел в клуб в конце января за рекордные 32 миллиона евро.

Марсель разбил Труа и вернулся на второе место Лиги 1 – Малиновский появился, когда все было решено

Во втором тайме Витинья забил еще раз и в качестве награды получил от тренера шанс провести полный матч. Это с форвардом произошло впервые за время пребывания во Франции. Марсель благодаря уверенной победе вернулся на второе место в турнирной таблице. Руслан Малиновский сегодня отыграл всего 15 минут.