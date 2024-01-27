Нападающий Ромы Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат Челси, может стать очередным звездным игроком, который окажется в Саудовской Аравии.

Челси не желает и дальше отправлять Лукаку в аренды и намерен окончательно продать бельгийца, информирует Calciomercato.

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Лондонцы планируют заработать на продаже звездного форварда 43 млн евро. Такую сумму вряд ли сможет себе позволить Рома, которая должна квалифицироваться в Лигу чемпионов, чтобы попытаться оставить бельгийца у себя. Альтернативой является Саудовская Аравия, а именно Аль-Хиляль, который хотел видеть у себя Лукаку еще прошлым летом. Здесь Ромелу предлагают 2-летний контракт с зарплатой в 30 млн в год – в Челси он зарабатывал 12.

Заметим, что Лукаку проводит текущий сезон в аренде в Роме – 26 матчей, 15 голов и 2 ассиста во всех соревнованиях.

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