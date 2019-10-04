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Де Хеа планирует приобрести испанский клуб

21:10 18 Читати українською
Де Хеа планирует приобрести испанский клуб
Давид Де Хеа / Sky Sports

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа намерен приобрести испанский клуб Эльче.

Уже в ближайшие месяцы 28-летний футболист может стать официальным владельцем клуба испанской Сегунды. Сумма потенциальной сделки составляет около 18 миллионов евро, информирует Superdeporte.

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Испанский вратарь является большим поклонником Эльче – именно этим объясняют его желание стать владельцем клуба.

Напомним, в сезоне 2014/15 Эльче занял тринадцатое место в элитном дивизионе испанского чемпионата, но из-за финансовых нарушений и многомиллионных долгов клуб был исключен из Примеры и оштрафован. Сейчас команда занимает 12-е место в Сегунде.

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Испания Эльче Эльче Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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