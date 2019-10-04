Де Хеа планує придбати іспанський клуб

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа має намір придбати іспанський клуб Ельче.

Вже у найближчі місяці 28-річний футболіст може стати офіційним власником клубу іспанської Сегунди. Сума потенційної угоди становить близько 18 мільйонів євро, інформує Superdeporte.

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Іспанський воротар є великим прихильником Ельче – саме цим пояснюють його бажання стати власником клубу.

Нагадаємо, у сезоні 2014/15 Ельче посів 13-е місце в елітному дивізіоні іспанського чемпіонату, але через фінансові порушення і багатомільйонні борги клуб був виключений з Прімери і оштрафований. Зараз команда перебуває на 12-му місці в Сегунді.

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