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"Лайнсмен отвлек защитников Манчестер Юнайтед", – Де Хеа обвинил арбитра в потере победы над Арсеналом

09:33 14 Читати українською
"Лайнсмен отвлек защитников Манчестер Юнайтед", – Де Хеа обвинил арбитра в потере победы над Арсеналом
Давид Де Хеа / PA

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа прокомментировал работу арбитров в матче 7-го тура АПЛ против Арсенала (1:1).

45’ Скотт Мактоминай
 
Пьер-Эмерик Обамеянг 58’
45’ Скотт Мактоминай
58’ Пьер-Эмерик Обамеянг

Напомним, Манчестер Юнайтед и Арсенал расписали ничью (1:1). Единственный гол "канониров" забил Обамеянг, а лайнсмен зафиксировал офсайд в этом эпизоде. После просмотра видеоповтора главный арбитр матча засчитал забитый мяч.

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 – видео голов и обзор матча

"Конечно, мы отвлеклись. Если бы линейный судья держал флажок внизу, этого не случилось бы. Но мы также знаем, что есть VAR. Нам просто нужно сосредоточиться на нашей игре, и чему-то научиться на этой ошибке.

Думаю, игра была хорошо сбалансирована. И у них, и у нас были хорошие моменты. Но мы играли на Олд Траффорд, поэтому должны выигрывать такие матчи, если хотим финишировать в первой четверке", – цитирует Де Хеа Sky Sports.

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Манчестер Юнайтед - Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Давид Де Хеа Давид Де Хеа Арсенал Арсенал
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