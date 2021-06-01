Донецкий клуб будет готовиться к новому чемпионату в Австрии.

Новый главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, который сейчас находится на родине, определился с подготовительными планами "горняков" на летнее межсезонье.

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Из отпуска дончане планируют выйти 14 июня. А через несколько дней после медосмотра и втягивающего сбора в Святошино в Киеве отправятся на зарубежный сбор, сообщает Meta Ratings. Заключительный этап подготовки перед стартом нового сезона "горняки" проведут в Австрии. Там команда сыграет и несколько товарищеских игр.

Напомним, официальный дебют Де Дзерби на посту главного тренера Шахтера состоится 24 июля в Киеве в матче за Суперкубок Украины против Динамо.

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